In una settimana +10% di nuovi casi e spie rosse in 41 province. Risalgono le terapie intensive in 8 regioni. Gimbe: “La situazione rischia di sfuggire di mano” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 17-23 febbraio, rispetto alla precedente, un incremento dei nuovi casi (92.571 vs 84.272) a fronte di un numero stabile di decessi (2.177 vs 2.169). In lieve riduzione i casi attualmente positivi (387.948 vs 393.686), le persone in isolamento domiciliare (367.507 vs 373.149) e i ricoveri con sintomi (18.295 vs 18.463), mentre Risalgono le terapie intensive (2.146 vs 2.074). “Dopo 4 settimane di stabilità nel numero dei nuovi casi – ha detto il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta – si rileva un’inversione di tendenza con un incremento che sfiora il 10%, segno della rapida diffusione di varianti più contagiose”. Rispetto alla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il monitoraggio indipendente della Fondazionerileva nella17-23 febbraio, rispetto alla precedente, un incremento dei(92.571 vs 84.272) a fronte di un numero stabile di decessi (2.177 vs 2.169). In lieve riduzione iattualmente positivi (387.948 vs 393.686), le persone in isolamento domiciliare (367.507 vs 373.149) e i ricoveri con sintomi (18.295 vs 18.463), mentrele(2.146 vs 2.074). “Dopo 4 settimane di stabilità nel numero dei– ha detto il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta – si rileva un’inversione di tendenza con un incremento che sfiora il 10%, segno della rapida diffusione di varianti più contagiose”. Rispetto alla ...

amendolaenzo : Sono davvero onorato per la delega agli Affari Europei che il Presidente Draghi e il CdM mi hanno affidato. Riparti… - Giorgiolaporta : Ma #Bonaccini che dà ragione a #Salvini sulle riaperture serali è lo stesso che una settimana fa ironizzava sulla s… - repubblica : ?? Bologna colpita dal virus: 'In una settimana 50% di casi in piu''. Indice Rt da allarme rosso - ex_rosmello : @Iole34236263 un allontanamento c'è stato prima da parte di D a dicembre, poi lei si è avvicinata e una settimana p… - myriamsabolla : @domitilla @biljaic Allora, ieri ho letto un post di una persona che si sveglia (volontariamente) alle 5, fa yoga,… -