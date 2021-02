Il suo cadavere ritrovato in strada: cosi è morto il 46enne (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. Il cadavere ritrovato in strada, le prime indagini e l’amara verità. AmbulanzaIl terribile incidente, se di incidente stradale si parla, ha visto come vittima un giovane uomo di origine cinese, L.Y., classe 1975 da molti anni nel nostro paese. L’uomo è stato ritrovato privo di vita in strada, sulla provinciale 34 di Sernaglia della Battaglia, in provincia di Treviso. A dare l’allarme, un automobilista che ha visto, sulla strada, il corpo dell’uomo, più avanti, invece, una bicicletta. Il collegamento è stato istantaneo, e l’uomo ha cosi avvisato i soccorsi, che tempestivi si sono recati sul posto del ritrovamento del cadavere. L’uomo stava con molta probabilità ... Leggi su chenews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. Ilin, le prime indagini e l’amara verità. AmbulanzaIl terribile incidente, se di incidentele si parla, ha visto come vittima un giovane uomo di origine cinese, L.Y., classe 1975 da molti anni nel nostro paese. L’uomo è statoprivo di vita in, sulla provinciale 34 di Sernaglia della Battaglia, in provincia di Treviso. A dare l’allarme, un automobilista che ha visto, sulla, il corpo dell’uomo, più avanti, invece, una bicicletta. Il collegamento è stato istantaneo, e l’uomo haavvisato i soccorsi, che tempestivi si sono recati sul posto del ritrovamento del. L’uomo stava con molta probabilità ...

