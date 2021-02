Il licenziamento di Gina Carano dalla Disney è il segno di un’epoca che vuole cancellare sé stessa (Di giovedì 25 febbraio 2021) Se vi dicessero che per difendere la libertà di espressione hanno licenziato una persona che ha espresso delle opinioni (anche controverse), quale sarebbe la vostra reazione? È quello che la Disney ha appena fatto a una attrice texana, Gina Carano. Si tratta di una vicenda che illumina la guerra culturale in corso oltre oceano che, con qualche svogliatezza, sta per raggiungerci (se non lo ha già fatto). Prima i fatti. L’attrice Gina Carano, una donna coraggiosa che aveva mosso i primi passi come atleta professionista di arti marziali miste nel campionato americano (MMA), è diventata una popolare attrice grazie al personaggio di Cara Dune (donna mercenaria forte e decisa) nella serie televisiva “The Mandalorian” in streaming sul canale Disney+. Nelle scorse settimane, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Se vi dicessero che per difendere la libertà di espressione hanno licenziato una persona che ha espresso delle opinioni (anche controverse), quale sarebbe la vostra reazione? È quello che laha appena fatto a una attrice texana,. Si tratta di una vicenda che illumina la guerra culturale in corso oltre oceano che, con qualche svogliatezza, sta per raggiungerci (se non lo ha già fatto). Prima i fatti. L’attrice, una donna coraggiosa che aveva mosso i primi passi come atleta professionista di arti marziali miste nel campionato americano (MMA), è diventata una popolare attrice grazie al personaggio di Cara Dune (donna mercenaria forte e decisa) nella serie televisiva “The Mandalorian” in streaming sul canale+. Nelle scorse settimane, ...

