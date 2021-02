I cani di Lady Gaga rubati dopo una sparatoria a Los Angeles mentre la popstar è a Roma (video) (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gli amati cani di Lady Gaga sono finiti nelle mani di una banda di criminali. La popstar è attualmente a Roma per girare il film sul delitto Gucci, ma potrebbe maledire il giorno in cui ha accettato questo ruolo: quando era arrivata nella Capitale da poche ore, infatti, qualcuno ha approfittato della sua assenza per aggredire il suo dogstitter a Los Angeles, al quale la cantautrice aveva affidato i suoi tre cani. Due dei cani di Lady Gaga sono stati portati via in seguito ad una sparatoria, in cui sarebbe morto sotto diversi colpi d’arma da fuoco l’uomo che si stava occupando dei bull dog francesi della Germanotta. Un terzo cane è riuscito a scappare durante l’aggressione ed è stato ritrovato dalla ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gli amatidisono finiti nelle mani di una banda di criminali. Laè attualmente aper girare il film sul delitto Gucci, ma potrebbe maledire il giorno in cui ha accettato questo ruolo: quando era arrivata nella Capitale da poche ore, infatti, qualcuno ha approfittato della sua assenza per aggredire il suo dogstitter a Los, al quale la cantautrice aveva affidato i suoi tre. Due deidisono stati portati via in seguito ad una, in cui sarebbe morto sotto diversi colpi d’arma da fuoco l’uomo che si stava occupando dei bull dog francesi della Germanotta. Un terzo cane è riuscito a scappare durante l’aggressione ed è stato ritrovato dalla ...

