Gwyneth Paltrow sotto accusa: i suoi consigli anti-COVID bocciati dalla sanità britannica (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'attrice Gwyneth Paltrow ha condiviso online i suoi consigli anti-COVID, ma i responsabili della sanità britannica hanno bocciato le terapie alternative. I consigli di Gwyneth Paltrow per superare le conseguenze sul fisico causate dal COVID sono stati bocciati in modo categorico dai responsabili della sanità britannica. L'attrice, che ha affrontato il virus qualche mese fa, aveva pubblicato sul suo sito Goop una lista di metodi terapeutici all'insegna di tisane e digiuno, scatenando le critiche degli esperti. Gwyneth Paltrow ha scritto online che il virus l'ha lasciata alle prese con una stanchezza ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'attriceha condiviso online i, ma i responsabili dellahanno bocciato le terapie alternative. Idiper superare le conseguenze sul fisico causate dalsono statiin modo categorico dai responsabili della. L'attrice, che ha affrontato il virus qualche mese fa, aveva pubblicato sul suo sito Goop una lista di metodi terapeutici all'insegna di tisane e digiuno, scatenando le critiche degli esperti.ha scritto online che il virus l'ha lasciata alle prese con una stanchezza ...

Helloiambea : Mi fa rabbrividere il fatto che una persona cosi popolare come Gwyneth Paltrow col suo nuovo libro stia promuovendo… - stra_vip : Gwyneth Paltrow accusata di falsità su cure post Covid - Ticinonline : Magari non seguite le indicazioni sul Covid di Gwyneth Paltrow - giornaleradiofm : Nhs contro Gwyneth Paltrow, falsità su cure post Covid: (ANSA) - ROMA, 25 FEB - Il Servizio sanitario britannico (N… - sincvrelyme : RT @briansassy: sempre detto e lo dirò gwyneth paltrow è quello che è ma la sua voce in glee a: BLESSING -