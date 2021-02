Governo | Iannone FdI | su sottosegretari Campania umiliata

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“La lista deiufficializzata tra mille litigi nella maggioranza ‘Arlecchino’ umilia la. Solo dueper una Regione che ha sei milioni di abitanti e che è la più grande del Sud”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio, Commissario regionale di FdI in. “Un nuovo pessimo segnale per un territorio che avrebbe più bisogno di molti altri. È evidente la mancanza di peso politico della classe dirigente campana dei partiti di maggioranza. Sempre più convinti che per Fratelli d’Italia sia stata la scelta giusta quella di collocarsi all’opposizione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

