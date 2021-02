Gori: «Assembramenti irresponsabili Ora spero che fiocchino le sanzioni» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le parole del sindaco di Bergamo all’indomani della partita Atalanta-Real Madrid: «La stessa Atalanta aveva chiesto di rimanere a casa, a dimostrazione del fatto che in questo momento ci sono cose più importanti del sostegno alla squadra. Non è stata ascoltata». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le parole del sindaco di Bergamo all’indomani della partita Atalanta-Real Madrid: «La stessa Atalanta aveva chiesto di rimanere a casa, a dimostrazione del fatto che in questo momento ci sono cose più importanti del sostegno alla squadra. Non è stata ascoltata».

TV7Benevento : Covid: Gori, 'ieri a Bergamo assembramenti da irresponsabili, spero in sanzioni'... - MazzagliaSm : @MarcelloChirico @Atalanta_BC @robersperanza @FontanaPres @giorgio_gori Ci vuole la carica della celere per disperdere gli assembramenti - ILSOB1LL4 : Gli assembramenti a #Bergamo per la partita #AtalantaRealMadrid sono un insulto alla città e ai morti per #covid… - saluti37 : @giorgio_gori che dice? Non ce n'è assembramenti?????? #Bergamo #AtalantaReal -

Ultime Notizie dalla rete : Gori Assembramenti Covid, a Bergamo torna la paura. Gori: "Chiusure selettive per province purché tempestive" L'invito alla prudenza, dopo le immagini di assembramenti del weekend, arriva anche dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori , che ieri, intervendo a Che Tempo,che fa su Rai3, ha rilevato: "Abbiamo ...

Il grottesco riduzionismo di Salvini ... talora in compagnia anche di qualche esponente del Pd (a febbraio da un lato Sala, Gori e ... addirittura contro le mascherine e che ha provocato assembramenti per tutta l'Italia visto che è in una ...

Covid: Gori, 'ieri a Bergamo assembramenti da irresponsabili, spero in sanzioni' Il Tempo Covid: Gori, ‘ieri a Bergamo assembramenti da irresponsabili, spero in sanzioni’ Così il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in una dichiarazione a proposito di quanto accaduto ieri in occasione di Atlanta-Real Madrid. “A questo punto spero che fiocchino le sanzioni, forse l’unico ...

Gori: «Assembramenti irresponsabili Ora spero che fiocchino le sanzioni» «Io capisco il tifo, ma assembrarsi a migliaia è semplicemente da irresponsabili». Sono le parole del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, all’indomani della partita Atalanta-Real Madrid. Prima del match ...

L'invito alla prudenza, dopo le immagini didel weekend, arriva anche dal sindaco di Bergamo Giorgio, che ieri, intervendo a Che Tempo,che fa su Rai3, ha rilevato: "Abbiamo ...... talora in compagnia anche di qualche esponente del Pd (a febbraio da un lato Sala,e ... addirittura contro le mascherine e che ha provocatoper tutta l'Italia visto che è in una ...Così il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in una dichiarazione a proposito di quanto accaduto ieri in occasione di Atlanta-Real Madrid. “A questo punto spero che fiocchino le sanzioni, forse l’unico ...«Io capisco il tifo, ma assembrarsi a migliaia è semplicemente da irresponsabili». Sono le parole del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, all’indomani della partita Atalanta-Real Madrid. Prima del match ...