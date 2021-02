GF Vip | Paolo Bonolis chiama Tommaso Zorzi ad Avanti un altro! In che ruolo?

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip chiuderà i battenti la prossima settimana, ma Mediaset non rinuncerà a far apparire gli inquilini negli altri programmi della rete. Quasi sicuramente tutti i protagonisti verranno ospitati nei salotti di Pomeriggio Cinque e Verissimo, dove ognuno di loro potrà ripercorrere la propria esperienza e difendersi dalle eventuali critiche. Per… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

paolo_marelli : @mayaparanoia Non decide lui, decide il GF vip. Basta sparare cazzate - dani_vip : @paolo_crf Sempre ?? - snowchildx0 : Immaginate un GF VIP condotto da Paolo Bonolis Potrei morire #tzvip #gfvip - MaryPayne9444 : RT @Manuel_Real_Off: Ma io adorooooo grazie Paolo #gfvip #avantiunaltro - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Ma io adorooooo grazie Paolo #gfvip #avantiunaltro -

...la partecipazione di alcuni protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello: Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Giacomo Urtis. "Avanti un altro!" versione serale , condotto da...Mene si trasformò in un "molestatore di", sempre in agguato nei teatri e agli eventi che ... Consegnerò il numero 15 mila al nuovo direttoreGirardi il mio ultimo giorno di lavoro". Ma non ...Sempre secondo quanto riportato da Libero, Paolo Bonolis punterà ad avere in puntata moltissimi concorrenti del Grande Fratello Vip. I primi rumors infatti hanno fatto i nomi di Francesco Oppini, ...Per Tommaso Zorzi si apriranno le porte di un altra famosa e amatissima trasmissione: Avanti un altro! condotto da Paolo Bonolis ...