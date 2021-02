Francesco Sarcina racconta la sua vita sesso | droga e rock n’roll | “Ho sniffato le ceneri di mio padre”

(Di giovedì 25 febbraio 2021), líder de Le Vibrazioni, ha parlato del suo libro autobiografico, Nel Mezzo , in un’intervista concessa a FQ Magazine. En questo libro, il cantante parla della sua famiglia, dell’adolescenza trascorsa nella periferia di Milano, della scoperta della musica, dei figli, del tumore che lo ha costretto a dire addio alle droghe. “Ho lottato contro un tumore e ce l’ho fatta. Mi sono desintossicato . Ho toccato il fondo, ero quasi impazzito. Dopo il tumore avevo solo una certezza: se la miadoveva continuare, allora il tempo che mi rimaneva l’avrei dedicato alla famiglia e la musica. Al terzo posto, c’erano le donne ”. La figura delè quella chericorda con più attetto nell’intervista. Un uomo strappato alla...

, leader de Le Vibrazioni , ha parlato del suo libro autobiografico, Nel Mezzo , in un'intervista concessa a FQ Magazine. Con questo libro, il cantante e chitarrista milanese si è ...