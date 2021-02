Emirates Team New Zealand : Te Rehutai oggi a North Head (Di giovedì 25 febbraio 2021) Vento con direzione da NE - Intensità del vento: 12 km/h - Località: campo di regata B, C y key 6901ea96cb13f03d.html Leggi su velaac (Di giovedì 25 febbraio 2021) Vento con direzione da NE - Intensità del vento: 12 km/h - Località: campo di regata B, C y key 6901ea96cb13f03d.html

Coninews : Che impresa! ?? @lunarossa conquista la #PRADACup battendo per 7-1 Ineos Team UK e diventa ufficialmente challenger… - Veladuepuntozer : America’s Cup 2021, Emirates Team New Zealand è pronto a sfidare Luna Rossa - infoitsport : America's Cup, tutti gli sponsor di Team New Zealand: Emirates e Toyota in vista. Quanti soldi hanno investito? - meteosmaniotto : Luna Rossa Prada Pirelli vince la PRADA Cup e vola in finale contro Emirates Team New Zealand… - VelaVeneta : Trova sempre più conferme la notizia che vorrebbe Emirates Team New Zealand, prossimo avversario di Luna Rossa Prad… -