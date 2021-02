Effetto caligo | la “nebbia dal mare” avvolge Genova | il fenomeno è spettacolare – Video

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il nome tecnico è “” e cioè una fittache si crea per la forte differenza di temperatura tra l’acqua del, fredda, com’è normale che sia in pieno inverno, e quella dell’aria, che in questi giorni è più calda di come dovrebbe essere a febbraio. Questo quello che è successo ieri nel tardo pomeriggio in Liguria: ilè tipico, ma raro. L’su. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bordighera . La nebbia venuta dal mare ha avvolto la città di Bordighera così come le altre località costiere dell'intero Ponente. "Caligo", così come viene chiamato il fenomeno, è dovuto alla differenza di temperatura tra l'acqua del mare che è fredda, così come normale che sia in inverno, e l'aria più calda del solito in questo periodo.