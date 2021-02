Disabili: Stazione Termini in primis, a Roma prendere un treno o una metro è impossibile (Di giovedì 25 febbraio 2021) Andare a scuola, al lavoro, spostarsi all’interno della città: azioni comuni che diamo tutti per scontate, ma che per molte persone non lo sono affatto. Basta infatti abbassare il raggio visivo di qualche decina di centimetri, all’altezza di una carrozzina per Disabili, per capire come cambia la prospettiva. Siamo sempre lì: Roma, una città con ambizioni cosmopolite che, in fatto di barriere architettoniche, continua purtroppo a rasentare il terzo mondo. O meglio, in fase di realizzazione e miglioria dei servizi rivolti al cittadino, compaiono gli scivoli, gli ascensori, e specifici percorsi per quanti costretti a deambulare, ma poi nel quotidiano, per un motivo od un altro, non funziona mai niente. Disabili, alla Stazione Termini le numerose scale e gli ascensori sono guasti o chiusi La cosa che rende ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 febbraio 2021) Andare a scuola, al lavoro, spostarsi all’interno della città: azioni comuni che diamo tutti per scontate, ma che per molte persone non lo sono affatto. Basta infatti abbassare il raggio visivo di qualche decina di centimetri, all’altezza di una carrozzina per, per capire come cambia la prospettiva. Siamo sempre lì:, una città con ambizioni cosmopolite che, in fatto di barriere architettoniche, continua purtroppo a rasentare il terzo mondo. O meglio, in fase di realizzazione e miglioria dei servizi rivolti al cittadino, compaiono gli scivoli, gli ascensori, e specifici percorsi per quanti costretti a deambulare, ma poi nel quotidiano, per un motivo od un altro, non funziona mai niente., allale numerose scale e gli ascensori sono guasti o chiusi La cosa che rende ...

