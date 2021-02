Diritti Tv Serie A 2021 - 2024, DAZN: «Nessuna penalizzazione per i tifosi» (Di giovedì 25 febbraio 2021) «La possibile acquisizione dei Diritti TV della Serie A per le prossime tre stagioni da parte di DAZN, rappresenterebbe un'importante occasione per l'apertura del mercato della pay tv e sarebbe inoltre, l'occasione per l'accelerare in modo deciso il processo di digitalizzazione e ammodernamento del Paese».E' la posizione di DAZN in una lettera che, apprende l'ANSA, la piattaforma streaming... Leggi su digital-news (Di giovedì 25 febbraio 2021) «La possibile acquisizione deiTV dellaA per le prossime tre stagioni da parte di, rappresenterebbe un'importante occasione per l'apertura del mercato della pay tv e sarebbe inoltre, l'occasione per l'accelerare in modo deciso il processo di digitalizzazione e ammodernamento del Paese».E' la posizione diin una lettera che, apprende l'ANSA, la piattaforma streaming...

TNannicini : Sui #riders la Procura di Milano conferma ciò che sapevamo. Per loro grazie al #JobsAct (dlgs 81/2015) si applica u… - repubblica : Diritti tv, Sky alla Lega di Serie A: 'Accordo Tim-Dazn nuoce alla concorrenza': La pay tv chiede 'chiarimenti' con… - amnestyitalia : L’arresto e la detenzione di Navalny e altri attivisti è l’ultimo di una serie di rappresaglie contro ogni dissenso… - Aldebaran_4 : RT @TNannicini: Sui #riders la Procura di Milano conferma ciò che sapevamo. Per loro grazie al #JobsAct (dlgs 81/2015) si applica una serie… - vincenzamignogn : RT @TNannicini: Sui #riders la Procura di Milano conferma ciò che sapevamo. Per loro grazie al #JobsAct (dlgs 81/2015) si applica una serie… -