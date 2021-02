Dayane Mello accusa Stefania Orlando: “Voleva distruggere me e Rosalinda” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Stefania Orlando attaccata da Dayane Mello Dopo la lunga diretta del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì sera, il clima nella casa più spiata d’Italia sia è fatto abbastanza teso. In puntata c’è stata la rottura definitiva tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò e questo ha portato alla nascita di due schieramenti opposti. Da una parte c’è la modella brasiliana e Samantha De Grenet, mentre dall’altra il resto dei gieffini rimasti in gioco. Proprio le due coinquiline recentemente si sono riunite in giardino, commentando le ultime iniziative fatte dalla sudamericana. Quest’ultima, ha preferito sacrificare la 28enne messinese al televoto, pur di mandare in nomination la moglie di Simone Gianlorenzi. La 31enne non riesce a capire come sia possibile che l’attrice siciliana ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 25 febbraio 2021)attaccata daDopo la lunga diretta del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì sera, il clima nella casa più spiata d’Italia sia è fatto abbastanza teso. In puntata c’è stata la rottura definitiva traCannavò e questo ha portato alla nascita di due schieramenti opposti. Da una parte c’è la modella brasiliana e Samantha De Grenet, mentre dall’altra il resto dei gieffini rimasti in gioco. Proprio le due coinquiline recentemente si sono riunite in giardino, commentando le ultime iniziative fatte dalla sudamericana. Quest’ultima, ha preferito sacrificare la 28enne messinese al televoto, pur di mandare in nomination la moglie di Simone Gianlorenzi. La 31enne non riesce a capire come sia possibile che l’attrice siciliana ...

