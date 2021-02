Da netturbino a tenore | il talento di David Mazzoni a Italia’s Got Talent

(Di giovedì 25 febbraio 2021)lavora come operatore ecologico ad Ancona. Oltre a questo,ha scoperto di avere un incredibilenaturale per la musica lirica. Ecco la sua esibizione aGot(Tv8) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

David Mazzoni lavora come operatore ecologico ad Ancona ma sul palco di Italia's Got Talent rivela il suo talento naturale per la musica lirica. Piace talmente tanto ai giudici che è lui ad essere sce ...Italia's Got Talent 2021, David Mazzoni il netturbino tenore che si guadagna una standing ovation dal pubblico (video) ...