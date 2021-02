Covid, tensione varianti: pronti alla produzione di vaccini in Italia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non si placa la tensione sulle varianti che continuano ad diffondersi rapidamente. L’Italia è pronta alla produzione dei vaccini anti-Covid Non cala la tensione sulle varianti Covid. La diffusione di queste ultime e l’aumento dei contagi nel nostro Paese sta spaventando ogni giorno sempre di più il mondo scientifico. A preoccupare più di tutte è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non si placa lasulleche continuano ad diffondersi rapidamente. L’è prontadeianti-Non cala lasulle. La diffusione di queste ultime e l’aumento dei contagi nel nostro Paese sta spaventando ogni giorno sempre di più il mondo scientifico. A preoccupare più di tutte è L'articolo proviene da Inews.it.

forumJuventus : ?? Juve, col covid aumenta il debito e diminuiscono i ricavi ?? Primo semestre in rosso per 113 milioni di euro ???… - RadioVSOfficial : RT @forumJuventus: ?? Juve, col covid aumenta il debito e diminuiscono i ricavi ?? Primo semestre in rosso per 113 milioni di euro ??? Ma il… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: ?? Juve, col covid aumenta il debito e diminuiscono i ricavi ?? Primo semestre in rosso per 113 milioni di euro ??? Ma il… - Fprime86 : RT @forumJuventus: ?? Juve, col covid aumenta il debito e diminuiscono i ricavi ?? Primo semestre in rosso per 113 milioni di euro ??? Ma il… - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: ?? Juve, col covid aumenta il debito e diminuiscono i ricavi ?? Primo semestre in rosso per 113 milioni di euro ??? Ma il… -