Covid | Meloni | ' serve trasparenza per convincere i cittadini a vaccinarsi'

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Su tutta la vicenda dei vaccini penso ci sia un problema die di serietà nella comunicazione, nella gestione dell'emergenza che non aiuta anche rispetto all'approccio dei. Già il fatto che l'Unione europea abbia secretato i contratti con le case farmaceutiche non è una cosa intelligente. L'unico modo perla gente aè spiegare bene come funzionano le cose e quindi segreti non possono eserci". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Oggi è un altro giorno' su Raiuno. "Oggi -ha aggiunto- raccontiamo il vaccino russo, fino a qualche settimana fa si diceva che il vaccino russo fosse addirittura pericoloso. C'è molta confusione e la confusione non aiuta.chiarezza e ovviamente ...

Cassio39592131 : Salvini: no alla stretta a Pasqua, Salvini:no alla stretta a Pasqua!Forza ristoranti e bar il gioco a prendervi pe… - EdoardoManzell1 : Domani alle 14,10 a talking live show: • Talk sul covid con Salvini e Zaia • Giorgia Meloni dopo le calunnie… - simosimotw : #Giorgia Meloni difende ByoBlu, uno dei ”super diffusori” di fake sul Covid, dalle limitazioni su YouTube - rosaroccaforte : RT @FrancoZaffini: Covid, Meloni: FdI sostiene appello lettera 150 a Draghi, Governo accolga richiesta trasparenza - MatteoRighetti5 : @GiorgiaMeloni @byoblu Meloni chiaramente esprime solidarietà a una fonte di DISinformazione nota per diffondere te… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Meloni

...misure di prevenzione alla diffusione del, pratiche di accesso in Austria per gli operatori dell'autotrasporto compatibili con le esigenze del settore e non penalizzanti per l'Italia.e ...Fratelli d'Italia prosegue il suo percorso di crescita: il partito guidato da Giorgia... Secondo quanto riportato da Demos, l'87% degli italiani è preoccupato per la diffusione del- 19, ...Giorgia Meloni difende a spada tratta ByoBlu su Twitter da Youtube dopo le ulteriori limitazioni annunciando un'interrogazione parlamentare ...Un governo normalmente si regge sul sostegno dei partiti ma nel caso dell’esecutivo Draghi la situazione è rovesciata, sono infatti le forze politiche a reggersi sulla personalità del Presidente del C ...