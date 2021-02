Covid, in Lombardia 4.243 contagi in 24 ore: picco di casi nel Milanese (1.072) e nel Bresciano (973). Altri 44 decessi (Di giovedì 25 febbraio 2021) È boom di casi di coronavirus in Lombardia, dopo i focolai di variante inglese rintracciati nel Milanese e nel Bresciano. E sono proprio queste due le province che fanno registrare picchi di contagi ben al di sopra delle altre aree della regione. Dei 4.243 nuovi positivi delle ultime 24 ore, Milano e provincia ne contano infatti 1.072, con 409 solo a Milano città, mentre Brescia e provincia 973. Per rintracciare la terza provincia per numero di casi giornalieri si deve poi scendere ai 356 di Monza e Brianza. Tutto a fronte di oltre 51mila tamponi processati nell’ultima giornata in tutta la regione. Contenuto l’aumento di pazienti in terapia intensiva: +1 rispetto al giorno precedente, con il totale che sale così a 407. Mentre sono 4.024 le persone ricoverate negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) È boom didi coronavirus in, dopo i focolai di variante inglese rintracciati nele nel. E sono proprio queste due le province che fanno registrare picchi diben al di sopra delle altre aree della regione. Dei 4.243 nuovi positivi delle ultime 24 ore, Milano e provincia ne contano infatti 1.072, con 409 solo a Milano città, mentre Brescia e provincia 973. Per rintracciare la terza provincia per numero digiornalieri si deve poi scendere ai 356 di Monza e Brianza. Tutto a fronte di oltre 51mila tamponi processati nell’ultima giornata in tutta la regione. Contenuto l’aumento di pazienti in terapia intensiva: +1 rispetto al giorno precedente, con il totale che sale così a 407. Mentre sono 4.024 le persone ricoverate negli ...

