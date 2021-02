Covid, GIMBE: vaccinati solo 3 anziani su 100. Speranza: possiamo accelerare (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Al 24 febbraio risultano aver completato la vaccinazione anti Covid solo 3 anziani su 100. A segnalarlo è la Fondazione GIMBE nel suo monitoraggio dell’emergenza sanitaria in cui sottolinea come a quella data risulti “esigua” la copertura degli over 80: su oltre 4,4 milioni, solo 380 mila (l’8,6%) hanno ricevuto la prima dose e circa 127 mila (il 2,9%) hanno ricevuto anche la seconda. Nel primo trimestre 2021 la fornitura di dosi prevista inoltre è stata quasi dimezzata rispetto al piano originale, precipitando da 28,3 milioni a 15,7 milioni. “Una riduzione di tale entità, se da un lato è imputabile ai ritardi di produzione e consegna, dall’altro risente di irrealistiche stime di approvvigionamento del Piano originale”, si legge nel documento che mette in evidenza anche la diversa ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Al 24 febbraio risultano aver completato la vaccinazione antisu 100. A segnalarlo è la Fondazionenel suo monitoraggio dell’emergenza sanitaria in cui sottolinea come a quella data risulti “esigua” la copertura degli over 80: su oltre 4,4 milioni,380 mila (l’8,6%) hanno ricevuto la prima dose e circa 127 mila (il 2,9%) hanno ricevuto anche la seconda. Nel primo trimestre 2021 la fornitura di dosi prevista inoltre è stata quasi dimezzata rispetto al piano originale, precipitando da 28,3 milioni a 15,7 milioni. “Una riduzione di tale entità, se da un lato è imputabile ai ritardi di produzione e consegna, dall’altro risente di irrealistiche stime di approvvigionamento del Piano originale”, si legge nel documento che mette in evidenza anche la diversa ...

