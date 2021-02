Covid, Emiliano: “Se vogliamo la scuola aperta in presenza, dobbiamo vaccinarla” (Di giovedì 25 febbraio 2021) "Se vogliamo la scuola aperta in presenza, dobbiamo vaccinarla". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano in riunione con i ministri Mariastella Gelmini e Roberto Speranza e i presidenti delle Regioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 febbraio 2021) "Sela". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michelein riunione con i ministri Mariastella Gelmini e Roberto Speranza e i presidenti delle Regioni. L'articolo .

