Coop Italia taglia l'Iva dal 22 al 4% sugli assorbenti (Di venerdì 26 febbraio 2021) La catena della grande distribuzione con più donne al lavoro – ben il 70% su 55mila dipendenti – si impegna seriamente per ridurre il gap di genere. Partendo dalla riduzione dell'Iva sugli assorbenti. Coop Italia dal 6 al 13 marzo adotterà motu proprio la campagna «Stop tampon tax! Il ciclo non è un lusso» dell'associazione «Onde rosa» riducendo nei suoi supermercati l'Iva sugli assorbenti dal 22% attuale pari ai beni di lusso al 4% previsto per tutti i beni di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

