Conte capo politico del M5S, l'incontro con Grillo a Roma (Di giovedì 25 febbraio 2021) Giuseppe Conte potrebbe diventare il nuovo capo politico del Movimento 5 Stelle, oppure Presidente affiancando il nuovo direttorio, con deleghe specifiche Sembra proprio che l'ex Presidente del Consiglio non uscirà di scena, come molti ritenevano probabile. Anzi, Conte potrebbe diventare presto il nuovo leader del Movimento 5 Stelle. Al momento, avrebbe la strada completamente spianata per scalare il Movimento, ma resta da capire con che formula. E sì perché il M5S è in trasformazione, sotto lo sguardo attento di Beppe Grillo, architetto dei lavori. Secondo una delle teorie più accreditate, l'ex premier dovrebbe diventare Presidente del M5S. C'è però un problema: i 5 Stelle hanno da poco introdotto il Comitato Direttivo, in seguito al termine dei lunghissimi Stati Generali e dopo apposita votazione ...

