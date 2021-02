Concorsi Comune Pescara, 16 posti area tecnica e amministrativa: chi partecipa (Di giovedì 25 febbraio 2021) Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale numero 15 del 23 febbraio 2021 i bandi dei Concorsi Comune Pescara per la copertura di sedici posti per vari profili professionali e categorie in area tecnica ed amministrativa, a tempo indeterminato e pieno. Concorsi pubblici 2021: le ultime novità I 16 posti messi a disposizione dal Comune di Pescara sono così suddivisi: 10 posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D; 1 posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D; 5 posti di istruttore tecnico geometra, categoria C. Concorsi Comune Pescara: requisiti Gli aspiranti candidati che intendono ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale numero 15 del 23 febbraio 2021 i bandi deiper la copertura di sediciper vari profili professionali e categorie ined, a tempo indeterminato e pieno.pubblici 2021: le ultime novità I 16messi a disposizione daldisono così suddivisi: 10di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D; 1 posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D; 5di istruttore tecnico geometra, categoria C.: requisiti Gli aspiranti candidati che intendono ...

