Coinbase | richiesta alla SEC per quotazione con direct listing

(Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) –, la principale piattaforma die scambio di cryptovalute, è sempre più vicinaa Wall Street. Oggi ha reso pubblica la suaSEC, l’ente USA che vigila sulla borsa, per sbarcare in borsa con une non con una IPO. Ilprevede chenon emetta delle nuove azioni, ma si limiti ad offrire agli investitori il suo stock privato, seguendo la strada che negli ultimi anno hanno scelto anche Spotify, Slack, Palantir e Asana. Secondo il documento presentatoSEC, il popolare exchange di criptovalute ha registrato un fatturato di 1,14 miliardi di dollari nel 2020, rispetto ai 483 milioni di dollari ...

