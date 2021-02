Chi è Claudia Galanti: il debutto come modella, il lutto e poi la rinascita grazie ai figli e alla cucina (Di giovedì 25 febbraio 2021) modella e showgirl, quando si parla di Claudia Galanti sono queste le prime parole che vengono in mente. Ma non solo: i brutti momenti che ha vissuto l’hanno cambiata rendendola una donna forte, determinata e profondamente diversa tanto che oggi è diventata una famosa chef e foodblogger; ripercorriamo insieme la sua vita. Da una fabbrica del Paraguay alle passerelle internazionali Claudia Galanti nasce il 6 giugno del 1981 ad Asunciòn, in Paraguay. Cresciuta in una famiglia con serie difficoltà economiche, è costretta a lavorare fin da adolescente in fabbrica per aiutare i genitori; la situazione peggiora quando, a soli 17 anni, perde la madre dopo una lunga malattia. Dal 1998 la sua vita ha una svolta: inizia a sfilare per numerose case di moda in America Latina, per poi raggiungere, con un ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 febbraio 2021)e showgirl, quando si parla disono queste le prime parole che vengono in mente. Ma non solo: i brutti momenti che ha vissuto l’hanno cambiata rendendola una donna forte, determinata e profondamente diversa tanto che oggi è diventata una famosa chef e foodblogger; ripercorriamo insieme la sua vita. Da una fabbrica del Paraguay alle passerelle internazionalinasce il 6 giugno del 1981 ad Asunciòn, in Paraguay. Cresciuta in una famiglia con serie difficoltà economiche, è costretta a lavorare fin da adolescente in fabbrica per aiutare i genitori; la situazione peggiora quando, a soli 17 anni, perde la madre dopo una lunga malattia. Dal 1998 la sua vita ha una svolta: inizia a sfilare per numerose case di moda in America Latina, per poi raggiungere, con un ...

zazoomblog : Claudia moglie Alessandro Roja un papà molto famoso: ecco chi è - #Claudia #moglie #Alessandro #molto - pranista : RT @CommtoAction: Claudia Frizzarin spiega che ha fondato Mil - Muoversi in Libertà-perché la gente cominci a vedere chi ha disabilità prim… - CommtoAction : Claudia Frizzarin spiega che ha fondato Mil - Muoversi in Libertà-perché la gente cominci a vedere chi ha disabilit… - CommtoAction : “L’università è stato un ambiente che mi ha sorpreso, perché chi mi circondava riusciva ad andare prima in contro a… - SandraCeradini : RT @Petra71301259: @maolindas Hai ragione Claudia chi si occupa di adozioni degli animali dovrebbe sempre verificare in quali mani finisce… -