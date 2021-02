Caso Suarez | esaminatore patteggia un anno con pena sospesa

ZZiliani : Dunque, ecco la prima sentenza sul caso #Suarez: il prof. Rocca, uno degli esaminatori del calciatore inseguito dal… - ZZiliani : L’attenzione dei media italiani sul caso #Suarez (e #Paratici, e #Juventus) è talmente ridicola che la notizia del… - ZZiliani : A chiudere ogni dubbio sulla truffa è stato #Suarez: “Sì, mi hanno spedito a casa le domande dell’esame”. Amen. Ora… - Stefanomoz86 : RT @ZZiliani: L’attenzione dei media italiani sul caso #Suarez (e #Paratici, e #Juventus) è talmente ridicola che la notizia del patteggiam… - JuventusUn : Da Napoli provocano la Juve: 'Il calcio non vuole fare giustizia, addirittura vogliono insabbiare anche..' LE PAROL… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

L'ormai ex docente dell'Universit per Stranieri di Perugia Lorenzo Rocca che fu esaminatore per la conoscenza dell'italiano del calciatore Luisha patteggiato davanti al gip di Perugia una condanna a un anno di reclusione, pena sospesa e non menzione, per rivelazione di segreti d'ufficio e falso in relazione all'indagine sull'esame "......Luisall'esame di italiano sostenuto all'Università per stranieri di Perugia, ha patteggiato davanti al gip la condanna a un anno di reclusione, con pena sospesa. È la prima sentenza sul...Ha patteggiato davanti al gip di Perugia una condanna a un anno di reclusione, pena sospesa e non menzione per rivelazione di segreti d'ufficio e falso. La condanna è in relazione all'indagine sull'e ...Pena sospesa per Lorenzo Rocca, ormai ex docente dell’Università per Stranieri di Perugia. Era accusato di rivelazione di segreti d’ufficio e falso in relazione all’indagine sull’esame "farsa" per la ...