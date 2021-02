Calcio: niente remuntada per Napoli, vince 2-1 ma Granada a ottavi Europa League (2) (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - In avvio di ripresa occasione per i partenopei: Rui Silva salva su Elmas, che in scivolata nell'area piccola cerca di anticipare il portiere con un tocco di punta. Al 14' arriva il gol che riaccende le speranze. Azione avviata da Zielinski che con uno strappo nella sua metà campo guadagna metri e serve Insigne, che trova la verticale giusta per l'inserimento in area di Fabian. Primo controllo sbagliato, ma lo spagnolo recupera e batte il portiere in uscita. Subito dopo il gol, Gattuso chiama Mertens e gli chiede se se la senta, il belga dice sì e prende il posto di Elmas. Il Napoli torna a crederci e proprio Mertens al 22' sfiora il 3-1 con un colpo di testa su cross di Di Lorenzo che termine fuori di un soffio. Alla mezz'ora chance per Fabian ma lo spagnolo calcia alto da ottima posizione. Nel finale sempre i padroni di casa all'attacco con generosità ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - In avvio di ripresa occasione per i partenopei: Rui Silva salva su Elmas, che in scivolata nell'area piccola cerca di anticipare il portiere con un tocco di punta. Al 14' arriva il gol che riaccende le speranze. Azione avviata da Zielinski che con uno strappo nella sua metà campo guadagna metri e serve Insigne, che trova la verticale giusta per l'inserimento in area di Fabian. Primo controllo sbagliato, ma lo spagnolo recupera e batte il portiere in uscita. Subito dopo il gol, Gattuso chiama Mertens e gli chiede se se la senta, il belga dice sì e prende il posto di Elmas. Iltorna a crederci e proprio Mertens al 22' sfiora il 3-1 con un colpo di testa su cross di Di Lorenzo che termine fuori di un soffio. Alla mezz'ora chance per Fabian ma lo spagnolo calcia alto da ottima posizione. Nel finale sempre i padroni di casa all'attacco con generosità ...

