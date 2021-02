Cagliari, Semplici sorride: nessuna positività riscontrata dopo i tamponi post Torino (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sospiro di sollevo in casa Cagliari dopo la paura scaturita dal focolaio scoperto nel gruppo squadra del Torino, ultima avversaria affrontata dai sardi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, non sono state riscontrate positività nel gruppo squadra del Cagliari. La rosa oggi è scesa in campo per sottoporsi all’allenamento sotto la guida del nuovo tecnico Semplici. Domani il Cagliari effettuerà nuovamente i test per confermare il buon esito dei primi tamponi. Domenica alle 15:00 il Cagliari – terzultimo in classifica – cercherà punti contro il Crotone. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sospiro di sollevo in casala paura scaturita dal focolaio scoperto nel gruppo squadra del, ultima avversaria affrontata dai sardi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, non sono state riscontratenel gruppo squadra del. La rosa oggi è scesa in campo per sottoporsi all’allenamento sotto la guida del nuovo tecnico. Domani ileffettuerà nuovamente i test per confermare il buon esito dei primi. Domenica alle 15:00 il– terzultimo in classifica – cercherà punti contro il Crotone. SportFace.

