Bologna, Dijks 'vede' la Lazio: ha lavorato in gruppo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Bologna - Allenamento mattutino per il Bologna , chiamato sabato - per la 24ª giornata di Serie A - alla difficile gara con la Lazio del Dall'Ara. A Casteldebole, in vista del match, il gruppo agli ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 25 febbraio 2021)- Allenamento mattutino per il, chiamato sabato - per la 24ª giornata di Serie A - alla difficile gara con ladel Dall'Ara. A Casteldebole, in vista del match, ilagli ...

sportli26181512 : Bologna, #Dijks 'vede' la Lazio: ha lavorato in gruppo: Allenamento mattutino per i rossoblù in vista della gara co… - MCalcioNews : Bologna - Dijks recuperato, solo lavoro differenziato per Tomiyasu, Faragò e Medel: il comunicato… - TuttoFanta : ?? Report #BOLOGNA: • #Dijks è tornato ad allenarsi in gruppo. • Lavoro differenziato per #Tomiyasu, #Medel e… - bologna_sport : #Bologna, un recupero e un'assenza - TuttoFanta : ?? #BOLOGNA: #Dijks e #Tomiyasu alle prese con affaticamento muscolare. Si scaldano #Mbaye e #DeSilvestri. ??… -