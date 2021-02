Bianca Guaccero, lo scatto con la mamma emoziona: oggi è un giorno speciale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Bianca Guaccero torna sui social con degli auguri speciali accompagnati da un dolcissimo ricordo che ha commosso i suoi fan. Di cosa si tratta? foto InstagramE’ davvero un dolcissimo ricordo quello postato questa mattina dalla conduttrice di Rai Due che tra qualche ora torna in onda con una nuova puntata di Detto Fatto, un ricordo che ha fatto commuovere tutti. Prima di scoprire di cosa si tratta e di capire a chi sono dedicati i suoi auguri speciali, vi ricordo che la conduttrice e attrice solo poche settimane fa ha annunciato di essere a lavoro con il suo primo cd musicale con all’interno tutte canzoni scritte da lei fin da quando era bambina. Ma concentriamoci con il post Instagram, oggi per lei è un giorno davvero speciale visto che è il compleanno della mamma ... Leggi su chenews (Di giovedì 25 febbraio 2021)torna sui social con degli auguri speciali accompagnati da un dolcissimo ricordo che ha commosso i suoi fan. Di cosa si tratta? foto InstagramE’ davvero un dolcissimo ricordo quello postato questa mattina dalla conduttrice di Rai Due che tra qualche ora torna in onda con una nuova puntata di Detto Fatto, un ricordo che ha fatto commuovere tutti. Prima di scoprire di cosa si tratta e di capire a chi sono dedicati i suoi auguri speciali, vi ricordo che la conduttrice e attrice solo poche settimane fa ha annunciato di essere a lavoro con il suo primo cd musicale con all’interno tutte canzoni scritte da lei fin da quando era bambina. Ma concentriamoci con il post Instagram,per lei è undavverovisto che è il compleanno della...

