Bayer, rosso da 10 miliardi nel 2020. Titolo giù a Francoforte (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – In forte ribasso Bayer, che mostra un -3,74%. Bayer chiude il 2020 con un rosso di 10,5 miliardi di euro principalmente per l’effetto del contenzioso sul glifosato e per le svalutazioni. Il quarto trimestre si è chiuso in utile per 308 milioni, in calo del 78,2% rispetto a 1,4 miliardi del pari periodo dello scorso anno. Le vendite ammontano a 41,4 miliardi di euro contro i 43,5 miliardi del 2019, influenzate da effetti valutari negativi di 1,941 miliardi di euro. Il dividendo proposto è di 2 euro per azione che si confronta con i 2,80 euro dell’anno prima. Outlook. Per quanto riguarda le prospettive per il 2021 Bayer prevede una solida crescita operativa con utili stabili a valute costanti. Il gruppo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – In forte ribasso, che mostra un -3,74%.chiude ilcon undi 10,5di euro principalmente per l’effetto del contenzioso sul glifosato e per le svalutazioni. Il quarto trimestre si è chiuso in utile per 308 milioni, in calo del 78,2% rispetto a 1,4del pari periodo dello scorso anno. Le vendite ammontano a 41,4di euro contro i 43,5del 2019, influenzate da effetti valutari negativi di 1,941di euro. Il dividendo proposto è di 2 euro per azione che si confronta con i 2,80 euro dell’anno prima. Outlook. Per quanto riguarda le prospettive per il 2021prevede una solida crescita operativa con utili stabili a valute costanti. Il gruppo ...

Borsa: Europa cauta con sguardo a vaccini, Milano +0,3% Sul Dax perde Bayer ( - 2%) dopo il rosso di 10,5 miliardi su svalutazioni nell'anno del Covid. .

Borsa: Europa cauta con sguardo a vaccini, Milano +0,3% MILANO, 25 FEB - Borse europee confermano l'avvio positivo sebbene siano molto caute. Restano sotto la lente le aspettative sulla diffusione capillare di vaccini per il Covid a cui si aggiunge la pros ...

