Atletica | Zane Weir può indossare la maglia azzurra

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. – (Adnkronos) – C’è l’ufficialità:ha ottenuto dalla World Athletics il via libera perla. Il 25enne lanciatore di origine sudafricana, fresco dello standard olimpico di 21,11 nel peso a Potchefstroom, ha ricevuto l’eleggibilità dal massimo organo dell’mondiale e potrà quindi rappresentare l’Italia a livello internazionale. Secondo classificato agli Assoluti dello scorso anno a Padova, il pesista che si allena in Italia con coach Paolo Dal Soglio e con il primatista italiano indoor Leonardo Fabbri ha superato da pochi giorni il muro dei ventuno metri nel peso, proseguendo la sua rapida crescita e arricchendo di potenziale il panorama azzurro dei lanci.è italiano grazie alle radici del nonno materno, ...

Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - C'è l'ufficialità: Zane Weir ha ottenuto dalla World Athletics il via libera per indossare la maglia azzurra. Il 25enne lanciatore di origine sudafricana, fresco dello standard olimpico di 21,11 nel peso a Potchefstroom, ha ricevuto l'eleggibilità dal massimo organo dell'atletica mondiale e dunque potrà rappresentare l'Italia a livello internazionale.