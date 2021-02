Atalanta Real: perché la sconfitta dei nerazzurri è una prova di maturità superata – ANALISI TATTICA (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non è stato un Atalanta Real Madrid granché spettacolare e divertente ma la prestazione solida e determinata dei nerazzurri lascia comunque tracce positive in vista della sfida di ritorno Atalanta-Real Madrid è stato un match molto diverso da quello che tutti ci aspettavamo. L’espulsione dopo neanche 20? di Freuler ha ovviamente stravolto la partita, con i padroni di casa costretti a fare la cosa che amano di meno: ossia, difendersi ad oltranza per tutto il resto dell’incontro. Alla luce delle molte assenze del Real Madrid, Gasperini sperava probabilmente in una gara diversa. All’inizio, i blancos avevano le idee chiare su come manomettere le marcature a uomo della Dea. Giro palla veloce e fluido con continue rotazioni e smarcamenti: mandare fuori posizione i difensori ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non è stato unMadrid granché spettacolare e divertente ma la prestazione solida e determinata deilascia comunque tracce positive in vista della sfida di ritornoMadrid è stato un match molto diverso da quello che tutti ci aspettavamo. L’espulsione dopo neanche 20? di Freuler ha ovviamente stravolto la partita, con i padroni di casa costretti a fare la cosa che amano di meno: ossia, difendersi ad oltranza per tutto il resto dell’incontro. Alla luce delle molte assenze delMadrid, Gasperini sperava probabilmente in una gara diversa. All’inizio, i blancos avevano le idee chiare su come manomettere le marcature a uomo della Dea. Giro palla veloce e fluido con continue rotazioni e smarcamenti: mandare fuori posizione i difensori ...

ChampionsLeague : ??? Stadio di Bergamo ?? ?? Atalanta ?? Real Madrid #UCL - RaiNews : A Bergamo, centinaia di tifosi dell'Atalanta hanno sfilato, questa sera, prima della partita con il Real Madrid. Ac… - fanpage : Come se un anno di Covid non ci avesse insegnato nulla #AtalantaRealMadrid - LorsvQ : @Atalanta_BC @realmadrid Cuando Gasp a fatto entrare Palomino contro PSG: 2 GOLS, e addesso a fatto la stessa cosa contro il Real: 1 Gol - Aringoogle : RT @unfair_play: Atalanta-Real Madrid è una di quelle partite che un ambiente come quello nerazzurro aspetta da sempre e per cui è pronto a… -