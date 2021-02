Arriva un altro vaccino anti Covid-19: Johnson&Johnson pronto a fine marzo (Di giovedì 25 febbraio 2021) vaccino Covid 19: le cose da sapere guarda le foto Arriva il vaccino Johnson&Johnson. E quando l’Ema lo approverà, le dosi a disposizione per i Paesi dell’Unione Europea saranno 200 milioni più un’opzione per altre 200. In Italia ne arriveranno 27 milioni. Leggi anche › Il vaccino è sicuro per chi fa terapia contro un tumore? Risponde Paolo Veronesi › Quando potrò fare il ... Leggi su iodonna (Di giovedì 25 febbraio 2021)19: le cose da sapere guarda le fotoilJohnson&Johnson. E quando l’Ema lo approverà, le dosi a disposizione per i Paesi dell’Unione Europea saranno 200 milioni più un’opzione per altre 200. In Italia ne arriveranno 27 milioni. Leggi anche › Ilè sicuro per chi fa terapia contro un tumore? Risponde Paolo Veronesi › Quando potrò fare il ...

