America’s Cup, Pitbull vs Pistol Pete: battaglia totale. Spithill e Bruni contro Burling, Luna Rossa-New Zealand si infiamma (Di giovedì 25 febbraio 2021) Pitbull vs Pistol Pete. James Spithill vs Pete Burling. Il “Cagnaccio” contro “Il Pistolero”. Un duello campale, uno dei tanti che arricchiranno Luna Rossa-Team New Zealand, l’imperdibile match race che metterà in palio la America’s Cup. Sabato 6 marzo incomincerà la battaglia per la conquista del trofeo sportivo più antico al mondo, l’equipaggio italiano partirà sfavorito nel pronostico contro i Kiwi ma ha tutte le carte in regola per giocarsela nella baia di Auckland. Sarà una contesa titanica tra due colossi della vela, una vera e propria rivalità tra un australiano e un neozelandese, tenendo ben presente che su Luna ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021)vs. Jamesvs. Il “Cagnaccio”“Ilero”. Un duello campale, uno dei tanti che arricchiranno-Team New, l’imperdibile match race che metterà in palio laCup. Sabato 6 marzo incomincerà laper la conquista del trofeo sportivo più antico al mondo, l’equipaggio italiano partirà sfavorito nel pronosticoi Kiwi ma ha tutte le carte in regola per giocarsela nella baia di Auckland. Sarà una contesa titanica tra due colossi della vela, una vera e propria rivalità tra un australiano e un neozelandese, tenendo ben presente che su...

