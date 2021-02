Alisson, tragedia in Brasile: trovato senza vita il corpo del padre (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lutto in Brasile per la morte del padre di Alisson. I sommozzatori hanno rinvenuto il corpo in una diga Improvvisa tragedia familiare per Alisson Becker. Come riportato dal quotidiano brasiliano “O Globo”, nella tarda serata di mercoledì è stato trovato senza vita il corpo del padre, José Agostinho Becker, in una diga nei pressi di Rincão do Inferno, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. La confermata è arrivata anche da parte delle autorità locali. La famiglia di Alisson Becker, preoccupata dal mancato ritorno del padre in casa, ha diramato subito la notizia all’autorità per iniziare le ricerche. Fino al ritrovamento del corpo esanime ... Leggi su zon (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lutto inper la morte deldi. I sommozzatori hanno rinvenuto ilin una diga Improvvisafamiliare perBecker. Come riportato dal quotidiano brasiliano “O Globo”, nella tarda serata di mercoledì è statoildel, José Agostinho Becker, in una diga nei pressi di Rincão do Inferno, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. La confermata è arrivata anche da parte delle autorità locali. La famiglia diBecker, preoccupata dal mancato ritorno delin casa, ha diramato subito la notizia all’autorità per iniziare le ricerche. Fino al ritrovamento delesanime ...

gVitale_AN : Anno nero per #AlissonBecker, il padre muore affogato - clikservernet : Tragedia per Alisson. Il padre muore affogato in una diga in Brasile - Noovyis : (Tragedia per Alisson. Il padre muore affogato in una diga in Brasile) Playhitmusic - - _SiGonfiaLaRete : Lutto per Alisson e Muriel Becker: il corpo del padre è stato ritrovato senza vita. La dinamica dell'incidente… - 100x100Napoli : Lutto per #Alisson che perde il padre. -