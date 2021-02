Alex Schwazer ospite della seconda serata del Festival di Sanremo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dall oro vinto nella marcia ai Giochi di Pechino nel 2008 all accusa di doping alla vigilia dei Giochi di Londra del 2012 e alla squalifica, dalle accuse del 2016 prima delle Olimpiadi di Rio, con la ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dall oro vinto nella marcia ai Giochi di Pechino nel 2008 all accusa di doping alla vigilia dei Giochi di Londra del 2012 e alla squalifica, dalle accuse del 2016 prima delle Olimpiadi di Rio, con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Alex Schwazer Alex Schwazer ospite della seconda serata del Festival di Sanremo ... a pochi mesi dai Giochi di Tokyo, ha archiviato le accuse penali a suo carico, sostenendo che le imputazioni del 2016 si basavano su provette manipolate: Alex Schwazer racconter la sua storia sul ...

