WTA Adelaide 2021 | i risultati del 24 febbraio | Iga Swiatek e Belinda Bencic ai quarti di finale | ko Ashleigh Barty

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Giornata di ottavi diche va in archivio ad(Australia), sede del torneo WTA di questa settimana. Tante le conferme, ma anche alcune sorprese rilevanti sull’hard australiano. Si parte dalla vincitrice del Roland Garros 2020 Igauscita vittoriosa nel match che la vedeva opposta all’australiana Maddison Inglis (n.136 del mondo): 6-1 6-3 lo score in favore della n.18 del ranking e aisarà opposta all’americana Danielle Rose Collins (n.37 del mondo). La statunitense si è resa protagonista del colpo della giornata, vista la vittoria contro l’australiana(n.1 del ranking): 6-3 6-4 il punteggio in favore della tennista degli States. Tornando sul tema “conferme”, la n.12 WTAha rispettato i ...

Bottino pieno per le svizzere al 500 di Adelaide. Belinda Bencic (12) e Jil Teichmann (61) si sono qualificate per i 1/4 di finale. Esentata dal primo turno in quanto seconda testa di serie, la sangallese ha battuto con un ... Jil Teichmann (61) si qualificata per gli ottavi del torneo 500 di Adelaide. La nativa di Barcellona ha battuto per 6 - 2 7 - 6 (7/5) la francese Kristina Mladenovic (51), ex numero 10 mondiale e eroina della finale della FedCup 2019. Al prossimo turno ... Continua il momento negativo della numero uno al mondo Ashleigh Barty, che, nel suo primo match nel Wta di Adelaide, esce clamorosamente ed abbastanza nettamente contro l'americana Danielle Collins.