Virus “mangia carne” si diffonde in Australia | i ricercatori lanciano l’allarme

Alice Torri Duecentonovanta nuovi casi di ulcera di Daintree nel 2019, una malattia infettiva della pelle e dei tessuti molli conosciuta anche come ulcera del Buruli, sono stati riscontrati in tre sobborghi di Melbourne nello stato federale di Victoria in Australia.Le autorità sanitarie hanno emesso un avviso martedì dopo che sono stati identificati diversi nuovi casi di ulcera di Buruli nelle aree di Essendon, Moonee Ponds e Brunswick. Sebbene le autorità affermino che il rischio di contrarre l'infezione in queste aree è basso, è la prima volta che le aree non costiere del Victoria sono state riconosciute come una potenziale fonte di rischio. La terribile malattia, causata da un batterio trasportato dalle zanzare che mangia letteralmente la carne di chi la contrae, sta causando grande incertezza in tutto il mondo. Il batterio ...

