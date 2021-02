Una Vita, anticipazioni spagnole: Dori dà un ultimatum a Felipe (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Mentre il pubblico italiano di Una Vita sta vedendo Felipe in pena per la fine della sua relazione con Marcia, ritornata accanto al marito Santiago, quello spagnolo sta seguendo le drammatiche vicende di salute dell'avvocato che, dopo l'attentato anarchico che ha devastato Acacias e dopo la morte della sua amata Natalia, è entrato in una profonda depressione. Le anticipazioni spagnole della soap opera di Canale 5 raccontano che Felipe verrà assistito da un'infermiera, Dori, che si prenderà cura di lui nonostante il suo carattere collerico e irascibile. La donna dovrà fare i conti anche con la scarsa collaborazione da parte dell'uomo che spesso si rifiuterà di sottostare ai suoi metodi e di assumere le sue medicine. Ad un certo punto, Dori darà all'Alvarez Hermoso un ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Mentre il pubblico italiano di Unasta vedendoin pena per la fine della sua relazione con Marcia, ritornata accanto al marito Santiago, quello spagnolo sta seguendo le drammatiche vicende di salute dell'avvocato che, dopo l'attentato anarchico che ha devastato Acacias e dopo la morte della sua amata Natalia, è entrato in una profonda depressione. Ledella soap opera di Canale 5 raccontano cheverrà assistito da un'infermiera,, che si prenderà cura di lui nonostante il suo carattere collerico e irascibile. La donna dovrà fare i conti anche con la scarsa collaborazione da parte dell'uomo che spesso si rifiuterà di sottostare ai suoi metodi e di assumere le sue medicine. Ad un certo punto,darà all'Alvarez Hermoso un ...

