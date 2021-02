Troppi contagi al Virtuoso, il sindaco Napoli sospende le attività didattiche in presenza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A seguito della notizia, ricevuta nel tardo pomeriggio di oggi, della positività al Covid di alcuni alunni dell’Istituto Professionale Roberto Virtuoso, anche in considerazione dell’obbligo di quarantena cui sono sottoposti diversi altri studenti e numerosi docenti, sentita l’Asl il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza del medesimo istituto scolastico da domani, giovedì 25 febbraio, e per i successivi 14 giorni (fino al prossimo 10 marzo). Le attività in presenza potranno proseguire presso la Sezione Carceraria dell’Istituto in quanto autonoma per quanto riguarda il personale scolastico. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A seguito della notizia, ricevuta nel tardo pomeriggio di oggi, della positività al Covid di alcuni alunni dell’Istituto Professionale Roberto, anche in considerazione dell’obbligo di quarantena cui sono sottoposti diversi altri studenti e numerosi docenti, sentita l’Asl ildi Salerno Vincenzoha ordinato la sospensione delleindel medesimo istituto scolastico da domani, giovedì 25 febbraio, e per i successivi 14 giorni (fino al prossimo 10 marzo). Leinpotranno proseguire presso la Sezione Carceraria dell’Istituto in quanto autonoma per quanto riguarda il personale scolastico. Consiglia

