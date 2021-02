The Jackal | tutto Sanremo ma dura meno Cosa dissero i Take That ai Neri per Caso e che c’entra Gianni Morandi?

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Esce oggi, mercoledì 24 febbraio, la prima puntata del podcast dei Thema. Nel primo episodio disponibile su Spotify si parte da’95:aiper(e che?). Thepartono con il turbo, scegliendo uno degli anni più significativi del Festival, il 1995, ricco di aneddoti e retroscena che hanno inciso sulla storia di. La vittoria di Giorgia, la nascita di una sigla leggendaria e il momento di celebrità di un uomo di cui forse non ricordate il nome, ma certamente ricorderete un gesto: Pino Pagano. Era ...

Rolling Stone Italia

Per comprendere il fenomeno Twitch, basti pensare che anche Fedez e Chiara Ferragni sono sbarcati sulla piattaforma, seguiti da A lessandro Cattelan che gioca online,, Rovazzi e Bobo Vieri.Irriverenti, esilaranti, pronti a tutto. O quasi., il collettivo comico che ha attraversato ogni mezzo, dai social al cinema, conquista il festival più nazional popolare d'Italia. Debutta il 24 febbraio ": tutto Sanremo ma dura ...ROMA, 24 FEB - Irriverenti, esilaranti, pronti a tutto. O quasi. The Jackal, il collettivo comico che ha attraversato ogni mezzo, dai social al cinema, conquista il festival più nazional popolare d'It ...Spotify racconta Sanremo con una serie di playlist, a cui si aggiunge il primo podcast original italiano firmato dai The Jackal.