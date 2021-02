Tg1 nel caos | un disguido tecnico manda in palla il notiziario «La Vita in Diretta» parte prima

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tg1, Francesca Grimaldi Sospiri, silenzi, sguardi straniti. Uninl’edizione pomeridiana del Tg1 e, con essa, la malcapitata giornalista Francesca Grimaldi, che la stava conducendo. L’impossibilità di mettere in onda i servizi ha costretto ila fermarsi d’improvviso, lasciando la linea a Lainin anticipo di qualche minuto. Ilal Tg1 è scattato sin dai primi minuti dell’edizione delle 16.45. A causa di un problema, i servizi non partivano: la conduttrice Francesca Grimaldi a quel punto ha tentato di proseguire iltemporeggiando, tra sospiri, occhiate fuori campo e voci che dalla regia tentavano di arginare il. Ma ...

kashuyoi : Voglio sapere chi e' l army della redazione del Tg1 io volevo dirti solo noi army ti amiamo e ti ringraziamo ....or… - Fatimaitamexi : @Tg1Rai @btshouse_ita @BTS_twt ???????????? che bello!!!!!!!???????? Vedere questo nel Tg1 è qualcosa di speciale ????? - tyingyoontome : Tg1 gli unici che hanno il permesso di intervistare i bangtan nel caso venissero in Italia - RAINB0SE0K : @Tg1Rai @BTS_twt dove sta il 7 piccolino nel dn? tg1 lo so che ce l'hai copiato nei dm - izumisenmx : Ormai è certo, alla redazione del tg1 ci stanno degli army perchè parlano sempre di loro ogni volta che fanno qualc… -

Ultime Notizie dalla rete : Tg1 nel

Tvblog

Avvoltetricolore, le bare vengono portate all'interno mentre suona la marcia funebre. Rai1 trasmette la cerimonia dalle ore 9.20 alle 11 - a cura delcon la conduzione di Filippo Gaudenzi - ...Si tengono oggi, in diretta tv dalle ore 9:20 alle 11 a cura del, i funerali di Stato dell' ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, ... in Lombardia, e Sonnino ,Lazio. ...Ore 9.25: i feretri di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci sono appena arrivati davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Rai1 trasmette la cerimonia dalle ore 9.20 alle 11- a ...Giuseppe La Venia, il popolare giornalista siciliano del TG1, diventa l’argomento di un tema in classe. L’inviato del principale tg d’informazione italiano è stato invitato da una quarta elementare di ...