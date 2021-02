Svolta nel giallo di Kristina, il suo telefono acceso un anno dopo la sua morte. L'amico indagato (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Era il 25 marzo 2019 quando Kristina Gallo, 30 anni, fu trovata morta nella sua casa di Bologna dal fratello, preoccupato perché non la sentiva da giorni. A distanza di due anni un uomo che lei aveva frequentato è indagato per omicidio volontario. Lo scrive il Corriere di Bologna e la circostanza è confermata in ambienti investigativi. A dare un impulso agli accertamenti, il telefono di Kristina che sembrava scomparso e che invece recentemente è stato riacceso alcuni mesi fa. Il corpo della ragazza, nudo, fu trovato a pancia in su, dal bacino ai piedi sotto ad un letto. Per le condizioni del cadavere non si riuscì a stabilire con esattezza la data della morte, risalente a 5-6 giorni prima. Il medico legale incaricato dalla Procura concluse per un arresto cardiaco per probabili cause ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Era il 25 marzo 2019 quandoGallo, 30 anni, fu trovata morta nella sua casa di Bologna dal fratello, preoccupato perché non la sentiva da giorni. A distanza di due anni un uomo che lei aveva frequentato èper omicidio volontario. Lo scrive il Corriere di Bologna e la circostanza è confermata in ambienti investigativi. A dare un impulso agli accertamenti, ildiche sembrava scomparso e che invece recentemente è stato rialcuni mesi fa. Il corpo della ragazza, nudo, fu trovato a pancia in su, dal bacino ai piedi sotto ad un letto. Per le condizioni del cadavere non si riuscì a stabilire con esattezza la data della, risalente a 5-6 giorni prima. Il medico legale incaricato dalla Procura concluse per un arresto cardiaco per probabili cause ...

