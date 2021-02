CorriereCitta : SuperEnalotto SiVinceTutto estrazione mercoledì 24 febbraio 2021, i numeri estratti stasera - italiaserait : SiVinceTutto SuperEnalotto: mercoledì 24 febbraio 2021: i numeri vincenti - controcampus : #SiVinceTutto #SuperEnalotto #Estrazioni ?numeri vincenti? - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni #SiVinceTutto Estrazione SiVinceTutto 24 febbraio 2021 in diretta, ultima… - lillydessi : Un colpo da 50mila euro, centrato il “6”: ecco dov’è successo - -

Ultime Notizie dalla rete : SuperEnalotto SiVinceTutto

Nell'estrazione di mercoledì 17 febbraio del concorso della nuova formula settimanale diè stato centrato un '6' dal valore di 48.913,87 euro a Godega di Sant'Urbano presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Bazzo Daniela situato in via Roma 13. La combinazione ...Anche questa sera, 17 febbraio, si è tenuta una nuova estrazione delche ha portato ad una maxi vincita di quasi 49 mila euro ! Un fortunato ha infatti intercettato la combinazione vincente caratterizzata da sei numeri portandosi a casa il ...Sivincetutto Superenalotto, l'estrazione di mercoledì 24 febbraio: i numeri vincenti e le quote su Leggo.it a questa pagina. Il concorso Sisal che assegna ...Un milione di dosi dalla Cina. (LaPresse) – Un primo lotto da 1 milione di dosi del vaccino Sinovac Biotech COVID-19 sviluppato in Cina è arrivato a Hong Kong che ha annunciato giovedì di aver approva ...