Stefano Sgambati ottiene una cattedra alla City University of London

(Di mercoledì 24 febbraio 2021), 30enne nativo di Baiano (Avellino), è entrato a far parte del corpo docenti della prestigiosaof. Dopo 5 anni come “lettore” all’interno di una delle più importanti università al mondo, l’irpino insegnerà materie economiche e politiche nei corsi di studio per il conseguimento dei titoli di laurea triennale e quadriennale e per l’acquisizione dei titoli di dopo laurea riferiti ai Master di specializzazione e ai Dottorati di ricerca. Il nuovo lavoro tra le cattedre dell’istituto fondato a Londra nel 1894, è dunque un passo avanti per la carriera del giovane con un passatoFederico II di Napoli. (Fonte Itvonline) L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TBookadvisor : “I Divoratori” di Stefano Sgambati, recensione: Un libro tra le mani. @Librimondadori - bassairpinia : Baiano. Stefano Sgambati, in carriera alla City University of London - -

Stefano Sgambati, 30enne nativo di Baiano (Avellino), è entrato a far parte del corpo docenti della prestigiosa City University of London. Dopo 5 anni come "lettore" all'interno di una delle più impor ...