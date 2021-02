Spider-Man 3: Tom Holland svela il titolo ufficiale e la data di uscita con un divertente video (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Spider-Man 3 ha ora un titolo ufficiale e una nuova data di uscita grazie a un esilarante video condiviso da Tom Holland sui social. Spider-Man 3, grazie a un divertente video condiviso online da Tom Holland, ha ora un titolo ufficiale e una nuova data di uscita: Spider-Man: No Way Home arriverà infatti a Natale nelle sale cinematografiche. Il video pubblicato online mostra l'interprete di Peter Parker uscire dall'ufficio del regista e spiegare a Zendaya e Jacob Batalon di non essere riuscito a ottenere le informazioni sperate. Nessuno dei tre si rende però conto che il titolo è ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 febbraio 2021)-Man 3 ha ora une una nuovadigrazie a un esilarantecondiviso da Tomsui social.-Man 3, grazie a uncondiviso online da Tom, ha ora une una nuovadi-Man: No Way Home arriverà infatti a Natale nelle sale cinematografiche. Ilpubblicato online mostra l'interprete di Peter Parker uscire dall'ufficio del regista e spiegare a Zendaya e Jacob Batalon di non essere riuscito a ottenere le informazioni sperate. Nessuno dei tre si rende però conto che ilè ...

team_world : Durante la notte sono successe cose... #SpiderMan3 - team_world : È ufficiale: il vero titolo di #SpiderMan3 è #SpiderManNoWayHome. Il film con Tom Holland e Zendaya è atteso per Na… - GianlucaOdinson : Spider-Man: No Way Home è il titolo del nuovo film Marvel | - cinemaniaco_fb : ?????????????? Spider-Man 3: Tom Holland svela il titolo ufficiale e la data di uscita con un divertente video… - MangaForevernet : ? Spider-Man 3, annunciato il titolo ufficiale con un teaser video ? ? -