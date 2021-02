Sottosegretari | la senatrice messinese Floridia all' istruzione | Gabrielli ai servizi segreti

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono ore calde a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno per il Consiglio dei ministri la nomina dei. Si va verso l'inserimento dellaBarbara, probabilmente ...

SteAlbamonte : Scrive #Repubblica: fra i grillini conferme per Sileri, Di Stefano e Cancelleri, entra Dalila Nesci con delega al S… -

Ultime Notizie dalla rete : Sottosegretari senatrice

Gazzetta del Sud

Sono ore calde a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno per il Consiglio dei ministri la nomina dei. Si va verso l'inserimento dellamessinese Barbara Floridia , probabilmente assegnata al ministero dell'Istruzione. Il Consiglio dei ministri iniziato intorno alle 18. All ...Sarebbero sei le caselle assegnate al Pd nella squadra dei, secondo quanto riportano ... Ci sarebbe una new entry: lapugliese Assunta Messina membro della commissione Ambiente ...Dopo la nomina dei ministri, la nuova sfida del governo di Mario Draghi è la formazione della squadra dei sottosegretari.Dopo la nomina dei ministri, la nuova sfida del governo di Mario Draghi è la formazione della squadra dei sottosegretari.