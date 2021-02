Serie C, Olbia: 5 - 0 alla Pro Sesto. Doppiette Cocco - Ragatzu (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Olbia - Non c'è storia al Nespoli: l' Olbia di Max Canzi supera 5 - 0 la Pro Sesto , con tre reti nella prima frazione di gioco e due nella ripresa. Vantaggio lampo con Cocco , che firma subito la ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 24 febbraio 2021)- Non c'è storia al Nespoli: l'di Max Canzi supera 5 - 0 la Pro, con tre reti nella prima frazione di gioco e due nella ripresa. Vantaggio lampo con, che firma subito la ...

sportli26181512 : Serie C, Olbia: 5-0 alla Pro Sesto. Doppiette Cocco-Ragatzu: La squadra di Canzi fa la voce grossa al Nespoli e gua… - ftg_soccer : GOAL! Olbia in Italy Serie C: Girone A Olbia 5-0 Pro Sesto - ftg_soccer : GOAL! Olbia in Italy Serie C: Girone A Olbia 4-0 Pro Sesto - ftg_soccer : GOAL! Olbia in Italy Serie C: Girone A Olbia 3-0 Pro Sesto - giocasti01 : Beato Carlo Acutis protettore della Serie C. Oggi in campo Olbia-Pro Sesto -