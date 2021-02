Serie C | il Livorno deferito per stipendi non pagati

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., haal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Giorgio Heller, Rosario Carrano e Antonio Mastrangelo, rispettivamente presidente del Consiglio di Amministrazione, amministratore delegato e sindaco unico delCalcio (Girone A diC), per unadi irregolarità in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di giugno, luglio e agosto 2020 dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e a titolo di responsabilità propria. ITA Sport Press.

